白委：台能源政策偏離國際趨勢　忽視科學

民眾黨委員劉書彬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電(記者 俞敦平)在今日“立法院”舉行的“如何在核能治理法制化與透明化機制下精進“我國”核能安全與發展”公聽會上，台灣民眾黨籍“立委”劉書彬表示，台灣政府能源政策已偏離國際趨勢，忽視科學與現實需求。她指出，全球主要國家皆重視核能的低碳與穩定特性，呼籲政府正視核三廠重啟的可行性，並以資訊透明重建社會信任。



“立法院”教育及文化委員會29日舉行“如何在核能治理法制化與透明化機制下精進‘我國’核能安全與發展”公聽會。



劉書彬指出，核能不僅是電力技術選擇，更關係台灣的產業競爭力與能源安全。她批評現行能源政策過度倚賴再生能源與火力發電，導致系統用電率長期超過九成，轉容量屢陷警戒，甚至需啟用備用機組維持供電。台灣目前僅有八至十四天的天然氣儲備，一旦運輸受阻，兩周內即可能陷入供電危機，形同安全風險。



劉書彬指出，與此同時，歐盟已將核能納為綠能，美國與日本也重新啟動核電計劃。Google、Apple、Microsoft等國際企業要求供應鏈在2040年前達成“全時無碳用電”，若台灣持續排除核能，恐遭全球產業鏈邊緣化。



劉書彬強調，核能具備低碳、穩定、安全三項特性。核電排碳僅12公克CO₂當量，燃料可儲備18個月以上，發電成本低於燃煤與燃氣。核三廠剛停機不久，設施與人力仍完備，若能重啟，不僅可穩定供電，也能避免新建機組的高成本支出。她呼籲政府應正式將核三廠重啟納入能源規劃。