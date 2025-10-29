朱立倫總辭別有用心？朱家軍：無刁難問題

國民黨智庫副執行長凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫將在11月1日卸任，交棒給主席當選人鄭麗文，但朱日前宣布將和一級黨務主管、各地方黨部主委總辭，引來黨內質疑他別有用心。對此，朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤今天向中評社表示，總辭沒有說不能回聘，這是要給新任黨主席最大的空間，也是建立一個最好的民主慣例，他認為沒有任何可批評的內容。



至於有人質疑朱立倫是不是故意在刁難鄭麗文？凌濤強調，沒有刁難的問題，新任主席鄭麗文如果想要去各自接觸回聘，那都是尊重跟祝福。



鄭麗文將在11月1日國民黨全代會上和朱立倫進行交接，但朱在22日宣布，為了建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有專職幹部，以及各地方黨部主委，總計211人都將統一在10月底提出總辭，隨他同進退。朱強調，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權。但部份藍軍人士則解讀此為“掏空”。



凌濤今天對此表示，朱立倫帶領黨務主管等211人總辭，但並沒有說鄭麗文不能回聘這些人，總之，這樣的動作，只是要給新任黨主席全部、最大的空間，也是要建立一個好的慣例。



凌濤說，這沒有任何可批評的內容，總辭也可以回聘，也可以全部都不用，這都是尊重新任黨主席的權限，給新任主席百分百的空間。



