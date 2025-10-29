黃士修：危害台灣安全的非核能　而是廢核

核能流言終結者創辦人黃士修。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月29日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”舉行的“如何在核能治理法制化與透明化機制下精進‘我國’核能安全與發展”公聽會上，核能流言終結者創辦人黃士修指出，台灣長年以“核廢無解”為由拒絕核能，是對科學與現實的否定。他批評，真正危害台灣安全的並非核電，而是缺乏核能所造成的能源脆弱性，“廢核才是台灣最大的防務漏洞”。



“立法院”教育及文化委員會29日舉行“如何在核能治理法制化與透明化機制下精進‘我國’核能安全與發展”公聽會。



黃士修指出，賴清德提出的“核安無虞、核廢有解、社會共識”三項原則中，前兩項早已是國際共識。他表示，美國政府四十年來已證明核安與核廢問題可解，台灣卻仍困在二十五年前的老爭論，“二十五年前吵過的事，今天還在吵，真的很悲哀。”



黃士修強調，全球主要國家早已重新擁抱核能，歐盟、美國、日本皆將其列為綠能與低碳能源；若台灣持續排斥核電，勢必在產業競爭與防務韌性上自陷風險。黃士修說，“沒有核能，才是台灣能源安全最大的破口。沒有穩定電力，你拿什麼撐防務？”



針對核廢料問題，黃士修指出國際上早有成熟技術，核廢料九成可再處理為新燃料，“在國外它不是廢料，是下一代的資源；你現在把它埋了，就是在剝奪下一代的能源資產。”他並以法國為例，說明乾式貯存是為五十年後再提煉做準備。



黃士修也反駁反核陣營以俄烏戰爭為例渲染風險的說法，強調烏克蘭核電廠在戰火中並未受重武器攻擊，設備運作穩定，“核電廠的安全防護不是你想像那麼脆弱。”他批評，“不要用戰爭恐懼取代科學理性，這樣是在拿恐懼當飯吃、用情緒出賣台灣。”



黃士修進一步指出，核三廠設有兩座五萬噸深水池，經地質隔離與防震設計，地震時不會有溢流風險；反而是部分學者“連輻射單位都搞不清楚，還敢談核安”。他說，“學理工的要有數字概念，不要拿公分當放射量。”



黃士修最後表示，核能不僅是能源議題，更是國家戰略問題。“核能代表穩定、代表抵抗風險的能力；沒有它，台灣在戰時和和平時都站不穩。”他呼籲政府以科學為依據，別讓意識形態綁架能源決策，“台灣的核能不是威脅，是護盾。”