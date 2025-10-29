66架F16戰機交貨跳票　綠黨團籲美加速

民進黨“立院”黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）台灣支付80億美元向美國採購66架F–16V戰機，依約應於明年底前全數交機，迄今卻一架都沒交付。民進黨“立法院”團幹事長鍾佳濱29日回應指出，美國是民主同盟的重要夥伴，防衛台灣是共同責任，期盼美方盡速完成軍售交付，強化台灣安全防衛。



徐巧芯28日質詢，美國對台軍售案存在交付延宕嚴重問題，並指出購買的66架F－16V戰機，迄今連一架都未到貨，“國防部”書面報告中顯示美方積欠台灣軍售價值高達6590多億元，台灣還要再花1.3兆打造台灣之盾？“行政院長”卓榮泰昨日答覆稱延遲交付的責任將依法要求賠償，被“國防部”更正稱軍購案不能求償，商購案才可以求償。



台軍方2020公布已完成發價書（LOA）簽署，新購66架F－16系列戰機，生效執行。軍購案包括56架單座戰機與10架雙座戰機，總金額為80億美元，第一架單座戰機預定在2024年交機，第一架雙座戰機則預定2023年第四季交機，2026年第四季完成66架次全數交機。但迄今皆跳票。



民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長林月琴29日在黨團記者室舉行記者會，並回應時事議題。



鍾佳濱回應，美國作為民主同盟的核心成員，對印太地區安全及防衛穩定責無旁貸，美國對於民主同盟的安全防衛責無旁貸，對於軍購的履行，台灣希望能依序提供並盡快追上台灣的防衛需求。



鍾佳濱指出，近期國際情勢緊張，民主陣營需強化防衛合作，舉例美國總統特朗普28日與日本首相高市早苗在航空母艦上會面，象徵美日第一島鏈共同防衛體系的深化，這不僅是美日之間的防衛象徵，也是亞太和平的訊號，提醒民主同盟要為自己的“國家安全”負責，美國會持續提供安全防衛支持。



記者追問，特朗普與高市早苗後，日本除簽署稀土協議外，並承諾投資美國5500億美元，美方則將日本關稅由25%降至15%；台灣目前仍被課20加N%疊加關稅，最終稅率尚未確定，先前曾前“經濟部長”郭智輝爆出要加碼投資美國4千億新台幣？



鍾佳濱回應，軍備防衛與關稅談判皆屬台美關係的重要議題，日本、台灣都有共同的期待，相信遲到的幸福會比較持久，對於台美關稅與經貿談判，民進黨團抱持正面態度，期盼雙方能談出最好的結果。