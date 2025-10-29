綠藉豬瘟圍剿盧秀燕　國民黨出手了

台中市長盧秀燕因非洲豬瘟議題遭綠營圍剿，國民黨中央召開記者會力挺盧幫忙反擊。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨台中市長盧秀燕近來因非洲豬瘟議題遭綠營圍剿，國民黨今天召開記者會力挺盧幫忙反擊，批評民進黨政府在疫情爆發後，第一時間就開始“造謠”與“卸責”，企圖轉移邊境管制不利的責任。而民進黨狂造謠，完全沒有看到具體應該做的舉措，只講後端，不提邊境破口導致豬農生存發展受影響的問題。



國民黨呼籲，這些造謠、混淆資訊、說出不實言論資訊的人應該向社會大眾道歉，民進黨政府也該停止政治的操作、政治的鬥爭，還給台灣人民一個安心安全的食安環境。



國民黨今日召開“民進黨趁非洲豬瘟開啟大造謠時代！“賴政府轉移‘邊境管制’問題？”記者會，包括智庫副執行長、桃園市議員凌濤和發言人楊智伃、鄧凱勛等人出席。



凌濤表示，非洲豬瘟造成台灣豬農的損失令人感到遺憾，全民希望趕快防堵，傳染源不要再擴散，但民進黨於過程中都在造謠，並未看到具體的舉措，也不提邊境的破口導致非洲豬瘟的發生，進而影響台灣豬農的生存與發展。他質疑，民進黨狂造謠，“賴政府”的邊境管理到底安全了嗎？“行政院”都懷疑非洲豬瘟是從進口郵包的行李進入台灣。“農業部”更進一步指出，台中的非洲豬瘟初步分析與越南相似度高；這代表民進黨政府認為現在的非洲豬瘟是從境外進來，卻從來不提自己的邊境管控責任。



凌濤強調，提及民進黨政府的邊境管控責任是因為，今天有第一起個案，如果邊境管制的破口沒有及時找到，會不會有第二起、第三起？今天在台中，第二次會不會在其他縣市？這是全體台灣豬農共同關心的。但民進黨竟然把所有心力都放在攻擊盧秀燕，令社會瞠目結舌。請問邊境管制破口找到了嗎？民進黨有沒有積極搭配“農業部”的管制，去瞭解破口在哪裡？這是一個失能的政府。