黃國昌爆料英系逼宮賴清德　綠委：科幻小說

民進黨團書記長陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌日前爆料，民進黨內部有人不滿賴清德，英系正摩拳擦掌準備2028挑戰賴的地位。民進黨“立法院”黨團副幹事長范雲29日笑稱“黃國昌這是在寫科幻小說嗎？”書記長陳培瑜也酸黃國昌“被問A答Z”。



黃國昌23日接受網紅“館長”陳之漢節目《誰來Talk館》訪問時指出，民進黨內對賴清德倒行逆施看不下去者不少，並稱黨內將賴清德、府秘書長潘孟安、“行政院長”卓榮泰並稱為“福祿壽”，預言若民進黨2026地方選舉大敗，英系將出面挑戰賴清德2028的地位。



民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長林月琴29日在黨團記者室舉行記者會，並回應時事。



針對記者詢問此議題，陳培瑜先是笑了好一陣子，並稱黃國昌近來受訪時總是被“問A答B”，如今甚至被“問A答Z”，民眾黨支持者小草視黃國昌為精神領袖，但如今他對媒體提問避重就輕，反倒應感謝媒體揭露他最想遺忘的往事，疑涉養狗仔、吸收駭客等爭議，黃國昌到底怎麼回應所有媒體的質疑？



范雲則笑說，套一句黃國昌最愛對鏡傳媒說的話“這是在寫科幻小說嗎？”



另外，媒體追問，媒體人周玉蔻聲稱民進黨將提名綠委沈伯洋參選台北市長，黨團如何看待？鍾佳濱回應，謝謝周玉蔻女士小姐的關心，民進黨未來都有完善提名程序，黨內人選不會由中共或任何外力決定。



媒體另問，針對《財政收支劃分法》修法後有約345億元新台幣款項未分配，民進黨團提案將經費用於國民年金加碼、婦女坐月子補貼、勞退自提補助等，但中國國民黨籍“立委”李彥秀批評此舉是民進黨縣市長人選為選舉造勢。



鍾佳濱回應，不曉得這是特定媒體報紙立場、還是國民黨立場？這筆345億是現有財源，不是民進黨團壟斷，任何政黨都有權提案利用財源推動利民政策。若國民黨認為不妥，也可提出自己的版本，以政策法案競爭，民進黨團沒雙重標準，而是對財政規劃有合理的標準。