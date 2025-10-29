朱立倫首創總辭是掏空？鄭麗文：不惡意解讀

左起南投縣黨部主委楊麗川、南投縣副議長潘一全、鄭麗文、議長何勝豐、南投縣長許淑華、藍委游顥。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月29日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫將在月底卸任，宣布連同地方黨部主委等211位黨務幹部將一起總辭，引發討論。國民黨主席當選人鄭麗文今天對此表示，確實該舉措黨內有不同解讀，但她寧可視為一種善意，給予新的團隊最大的人事空間，也謝謝朱主席及各黨公職過去幾年的付出。



鄭麗文當選新任國民黨主席，預計11月1日上任，29日到南投謝票，南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全替鄭舉辦感恩餐會，祝賀鄭麗文當選新任主席。



朱立倫日前宣布連同地方黨部主委等211位黨務幹部將一起總辭為首創，黨內有人解讀此為“掏空”，故意要刁難鄭麗文。



鄭麗文受訪表示，這一次競選黨主席，南投的黨員同志對她相當支持，何勝豐議長、潘一全副議長都表態相挺，她一定要親自到南投，感謝大家對她的愛護。南投縣藍營要角全到齊，包括縣長許淑華、“立委”游顥、正副議長何勝豐、潘一全等人都出席接待，場面熱鬧。



對於朱立倫首創卸任總辭，鄭麗文表示，黨內確實各種解讀都有，但是她寧可把朱主席的動作視為一種善意，把最大的人事空間留給新任主席及黨中央團隊，她還是要謝謝朱立倫，也感謝所有過去無論是義務職或者是有給職的黨務同仁，這些年對國民黨的付出，大家辛苦了。