王家貞批賴送走台積電　有臉喊清廉愛鄉土？

國民黨台南市議員王家貞在議會總質詢痛批賴清德說謊。（照片：國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台南10月29日電／中國國民黨籍台南市議員王家貞今天在市議會總質詢表示，請大家聽聽賴清德自我催眠的謊言，說會讓“國家”更安全，讓經濟更發展，尊重“憲法”，不須仇恨言論暴力動員，但事實是，台積電赴美，連台積電生態系也要赴美，掏空台積電，“國家”會更安全嗎？民進黨為什麼連台灣人的命根子也要賣掉？



王家貞說，賴清德在台南擔任了近八年的市長，現在是“總統”，上任近兩年，說了一堆讓“國家”更安全的言論，但最引發民眾討論的是“護國神山”台積電，及台積電生態系，將被連根拔起到美國的恐慌，掏空台積電“國家”會更安全嗎？要讓經濟更發展，美國關稅戰，中美兩國為各自利益而爭，結果在關稅問題上，“賴政府”抱著美國，關稅仍無法讓產業前景安心，台灣傳統產業現況是沒有單等死，有單找死，處境非常慘，這樣的走向經濟有更發展嗎？



王家貞要民進黨告訴台南人，因為台南是傳統產業重鎮，業者面對土地貴、人工貴，台幣升值，美國關稅懸在空中，紛紛想出走，經濟因為賴清德的作為不安全，台灣人很辛苦。



王家貞說，賴清德又說要尊重“憲法”，“憲法”是青天白日“中華民國”的“憲法”，“憲法”開宗明義就是一中憲法，不想要拿青天白日旗，就不要拿“中華民國”的薪餉，“台獨”沒種，要獨趕快獨嘛，“修憲”無能，“修憲”才能獨。民進黨曾經完全執政，人數眾多，最不尊重“中華民國”的就是民進黨，從沒真心實意的拿起過青天白日旗，為何不“修憲”？



王家貞說，謊話說一千遍是更大的謊話，不愛“中華民國”，高官厚祿的民進黨，拿著青天白日旗，只是為了騙這個權位，還口口聲聲說要大家尊重這個“憲法”，其實，最不尊重這個“憲法”的就是民進黨。賴清德還說，最不需要的是發表仇恨言論訴諸暴力動員，到底誰在搞仇恨？誰在搞暴力？高雄想選市長的“立委”打耳光、踹部長門被法辦，賴清德在台南當市長時，孫中山銅像被200多位“台獨”份子，暴力拉倒，誰在縱容暴力和仇恨，孫中山對不起誰？



王家貞說，要檢討民進黨對台灣人的承諾，看看鄭文燦土地開發弊案、態度囂張僅次於賴清德的陳凱凌台南光電弊案、陳啟昱台鹽綠能弊案，民進黨這麼貪，怎有臉喊清廉？