民眾黨通過2026首波議員提名　6人拼連任

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／台灣民眾黨29日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年第一波縣市議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，新竹市東區李國璋、宋品瑩、新竹市香山區葉國文，共7人，其中6人拼連任。



民眾黨主席黃國昌強調，每一位被提名夥伴都是強棒，不僅深耕地方、更具備紮實專業、實務歷練與服務熱忱，期盼爭取鄉親朋友支持，繼續用行動為民服務，讓家鄉一步一步變得更好。



黃國昌表示，2026地方選戰，不僅被提名人要全力以赴讓自己成為最好的選擇，民眾黨積極推動地方層級聯合治理的腳步也不會停下。民眾黨政策會舉辦首場聯合政府論壇，社會各界給予熱烈迴響後，第二場論壇“聯合政府的理論與實踐，日本經驗、台灣新選擇？”將於11月2日登場，會中將從台灣如何借鏡日本民主制度出發，邀請到重量級與談人：日本維新會前眾議員村上政俊、政治大學國際事務學院副教授石原忠浩、高雄大學政治法律系教授楊鈞池、中國文化大學政治系教授鄭子真，共同就高市早苗首相於此次日本選舉中，自民黨與維新會完成政策協調，以及簽署的《聯合執政協議書》內容，都展現成熟的聯合政權政治運作模式，證明聯合政府絕非僅權位分配，而是各政黨為推進“國家”福祉，以實踐共同政策目標、結合創造真正的團結，進一步探討台灣未來推動聯合政府的可能路徑。



會中黃國昌也說，民眾黨“立法院”黨團接獲“行政院”來函，請各黨團薦送“中央選舉委員會”委員後，已裁示黨部立刻作業，啟動公開徵詢機制，凡符合“中選會”委員法定資格之專業人士、且有意獲本黨推薦者，請檢附個人履歷，於11月3日、18點00分前，以電子郵件寄送履歷至指定信箱，本黨完成審查後將如期送件，以確保“國家憲政”制度運作無虞。



黃國昌強調，“中選會”委員應超然獨立行使職權，不得恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起的公投案、或使台灣選務落後於世界潮流，處處掣肘不在籍投票；盼透過向社會廣邀人才，共同推動台灣選制的現代化改革，凡具備法政專業人士或對選舉有實務經驗的社會賢達，皆歡迎踴躍自薦。



此外，針對30日將在韓國進行的“習特會”，引發民眾憂慮美中是否將台海議題成為談判籌碼、損及台灣利益，黃國昌也責成國際部人員密切觀察並進行相關評估、即時掌握相關變化，堅守本黨核心立場“台灣自主、兩岸和平”，致力維護台海穩定與區域安全。