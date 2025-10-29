習特會30日登場　府：樂見美中領袖對話

府發言人郭雅慧接受媒體採訪。（照片：府發言人臉書） 中評社台北10月29日電／中美領導人30日於韓國舉行峰會，“總統府”發言人郭雅慧今天表示，我們有持續關注美中溝通，也很樂見美中領袖之間展開交流跟對話。台灣也會持續跟美國保持密切的聯繫，共同攜手確保印太還有台海之間的和平穩定。至於APEC領袖代表林信義是否會與特朗普等人見面？她說，“無論是任何的可能性，我們都不排除”。



媒體追問，今年的APEC峰會，台灣領袖代表林信義會不會爭取跟特朗普和高市早苗見面的機會？郭雅慧回應，林信義昨天已經啟程前往慶州，主要也是因為有規劃在今天晚間有一場跟來自產業界的企業領袖晚宴、多一些交流時間。



郭雅慧說，林信義有特別強調，希望能夠有交流時間，傳遞賴清德所賦予的任務，也希望有更多時間可以行銷台灣，在AI、半導體還有智慧醫療各個領域的優勢，有這樣的交流時間，爭取更多的交流機會，讓台灣在APEC的國際舞臺上有更被看見、更受矚目、更有能見度。



至於是否會與特朗普等政要見面？郭雅慧說，“當然你剛剛提到的這些，無論是任何的可能性，我們都不排除”。無論是跟各國的領袖或者是跟領袖代表的見面都會是自然而然發生。



除此之外，郭雅慧說，包括跟會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，這個代表團目前也都很積極的在規劃當中。後續如果比較明確的，我們會由代表團正式跟民眾做報告。