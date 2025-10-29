出戰台北市長？綠委王世堅、吳思瑤無意願

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）民進黨2026台北市長人選懸而未決，被點名的民進黨籍“立委”吳思瑤29日強調，自己的戰場在“立法院”，無參選意願。民進黨籍“立委”王世堅也無意願，他說，黨內人才濟濟，包括民進黨籍“立委”沈伯洋、莊瑞雄、民進黨秘書長徐國勇、前民進黨籍“立委”高嘉瑜、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農等，都是適合人選。



民進黨明年要挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安的人選未出爐，被點名的已有社會民主黨籍台北市議員苗博雅、“行政院副院長”鄭麗君、莊瑞雄、徐國勇、王世堅、吳思瑤、高嘉瑜、沈伯洋。吳怡農則日前表示，確實會爭取機會服務市民。



媒體人周玉蔻29日發文批評，民進黨會提名沈伯洋選台北市長嗎？她猜不會，但這個黨現在的頭頭們完全缺乏想像力，民進黨在台北市結構弱勢，應該打一場態度戰。網友拱王世堅參戰，周玉蔻則嗆“醜又髒、屁啦、嘔吐！”等語。



民進黨中常委王世堅、政策會執行長吳思瑤29日出席民進黨中常會前受訪。王世堅回應，他不想評論周玉蔻，他只評論有格調的人，他對老太太一向敬老尊賢，其他老太太都在家含飴弄孫、頤養天年，但失落的老太太周玉蔻可能掃把掉了就慌了，唯一功能是掃把亂飛。



王世堅強調，自己沒有意願參選台北市長，也沒有領取意向書，沈伯洋是好人選，民進黨人才濟濟，徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜都適合。另外若吳怡農對上蔣萬安，會是雙帥對決；若高嘉瑜參選，也是俊男美女同台；民進黨會在22縣市提出最強人選。