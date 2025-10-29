賴遭美學者批魯莽　王世堅：作者是萊爾

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月29日電（記者 張穎齊）美國《時代》雜誌日前刊出華府智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，指賴清德是魯莽領導人，引起民進黨內反彈。民進黨中常委王世堅29日痛批該文作者“是萊爾（Liar）、騙子”，強調賴清德從政30年理念清晰，此人隔海評論失之偏頗。



王世堅29日赴民進黨中常會前受訪表示，這篇文章是一般分析投書，市面上比比皆是，只是因發表於《時代》雜誌而被放大關注。他有2個字送給金萊爾（有媒體將Lyle Goldstein的中文姓名譯為“金萊爾”），就是“萊爾（Liar）騙子”，是萊爾作者，金萊爾寫的內容根本失之偏頗，沒有全面了解賴清德。



王世堅強調，賴清德30年從政理念一貫，為人認真踏實，外界若僅憑片面印象就撰文指責，只是隔海隔空亂謅，看看就好，甚至連看都不用看。



記者追問，黃國昌23日在網紅“館長”陳之漢直播節目《誰來Talk館》中指出，民進黨內部對賴清德倒行逆施看不下去，並稱賴清德、府秘書長潘孟安、“行政院長”卓榮泰為“福祿壽”，預言若2026地方選舉慘敗，英系將挑戰賴清德的黨主席地位。



王世堅回嗆，黃國昌顧好自己吧，把所有人都打成魔鬼，但自己也不會是天使。黃國昌政治歷練不足，當黃把別人打成魔鬼，也無法成就自己成為天使，政壇歷練深的人都看得懂，黃國昌在光天化日之下，講這些《聊齋》、裝鬼嚇人不必要，夠膽就正面談。



記者還問，台灣民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，證人時樂、尼奧負責人戴利玲稱柯文哲KP SHOW演唱會票價8800元新台幣合理、不貴，還拿柯與韓國女子天團BLACKPINK相比，而王世堅近期也是抖音等平台的知名歌手，如何看？



王世堅尷尬說，票價由市場決定，成本高、票數有限，8800元合理與否要看成本結構，但也是一個願打一個願挨，他分析柯文哲當年辦演唱會後就8個字“樂極生悲、得意忘形”，導致政治判斷開始失準，演唱會之後整個下滑。



他進一步說明，外界關注焦點不在票價，而是京華城案是否涉及收受不當政治獻金與圖利問題，8800元的票價只是花絮，不是重點。而柯文哲若真愛唱歌，私下唱就好，政治人物應專注於專業領域，不要動不動撈過界，很多人不愛聽，造成人家噪音、干擾，很不好。