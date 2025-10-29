朱立倫畢業感言籲別對立　我們是一個國民黨

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天下午主持任內最後一次中常會並發表感言。他強調，今天我們衹有一個台灣，大家團結一致，才能夠讓台灣更好；我們衹有一個政府，不分彼此，才能夠幫民眾解決問題。



朱立倫表示，這次黨主席選舉競爭激烈，但選後不要再有任何對立或是選舉的心情，“我們是一個國民黨”，他期待星期六在黨代表大會中，大家團結一致共同迎戰未來。



朱立倫今天下午主持他任內最後一次的中常會，不少中常委都特別出席道別，朱步進中山廳會場時，現場也響起一陣掌聲，他則微笑回禮。



朱立倫首先感謝全黨同志在過去四年多來團結一致，共同面對所有的挑戰。政治上的三場大戰包括2022地方選舉，2024大選，以及今年有史以來空前的大罷免，在全體同志及所有志工、黨工團結一致之下，才能夠一關一關的過，一步一步的克服。



朱立倫表示，中國國民黨是創建“中華民國”的政黨，永遠都以“中華民國”為本。“今天我們衹有一個台灣”，不論“國家安全”、“國防”外交所有重要的政策，我們都以台灣最大利益為出發，對“中華民國”最有利的角度來捍衛。這幾天美日正在談判重大經貿政策，美韓也正在協調貿易協定，明天更是全世界最關心的習特會，美中要如何去面對當前重大議題。



朱立倫指出，從台灣的角度，只要對“中華民國”有利，對台灣安全有利，對台灣的經貿關係有利，國民黨都支持。我們深刻希望美中第五回合的貿易談判有成果，能降低雙邊的貿易衝突，減緩整個國際經貿環境的困境，當然對台灣有利。



在兩岸議題上，朱立倫表示，我們堅定的以維護台海和平為最重要的目標。親美、友日、和陸，缺一不可。我們親美，但是絕對不能依靠、倚仗美國，必須透過華府、透過北京、透過台北，大家一起來努力，創造出更好的和平環境。