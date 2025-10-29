反對增防務預算？國民黨：不支持濫用公帑

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文先前表態，反對“國防”預算提高至GDP的5%，遭府發言人郭雅慧諷刺，鄭的想法顯然跟全世界民主國家不一致。對此，國民黨發言人楊智伃今日表示，國民黨始終支持對台灣有益的規劃、有幫助的政策預算，但不支持濫用人民公帑。



鄭麗文今日解釋，台灣當然需要合理的防衛，但對於沒有上限、過高、不合理的“國防”預算必須提出警告；台灣應保持理性、防衛為主，避免惡性軍備競賽，她的立場是基於對“國家”財政負擔、區域和平與台灣安全的綜合考量，而非挑釁任何國家。“國防”政策應兼顧理性與可負擔，並向世界表達愛好和平的明確立場。



國民黨今天下午召開中常會，是現任主席朱立倫任內最後一次主持中常會，楊智伃在會後轉述時針對媒體提問做出以上表示。



楊智伃表示，國民黨支持為“國家”好的規劃、支持為“國家”好的政策預算、國民黨一定支持合理讓台灣能夠自立自強，好好提升“國防”軍備或“國防”強韌的預算，但他們不支持濫用人民公帑的預算。



另就鄭麗文日前稱，要讓台灣人自豪地說“我是中國人”。



國民黨文傳會主委林寬裕表示，我們遵從的“憲法”叫做“中華民國憲法”，並不是中華人民共和國，在“邦交”國的眼裡，“中國”就是我們“中華民國”，這點是不容質疑的。



林寬裕說，他相信新的國民黨團隊一定會以“中華民國”為最優先，國民黨是創立“中華民國”的政黨，他們一定會維護台灣、為“中華民國”打拚，一定以台灣的未來為最高依歸。