全台百歲人瑞5749人創新高　最年長122歲

賴清德（左2）提前拜訪百歲人瑞陳活森，送上重陽節祝福，台中市長盧秀燕（右一）、府秘書長潘孟安（左一）陪同。（府方提供資料照） 中評社台北10月29日電／今天是九九重陽節，“衛生福利部”社會及家庭署表示，今年全台百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。



今天是農曆9月9日重陽敬老節，政府每年都會致贈象徵福壽延年、身體健康的金鎖片給予百歲以上人瑞，去年採購金額近6000萬元。“衛福部”社家署代理署長周道君受訪表示，今年金鎖片決標金額為新台幣7699萬5606元。



根據《中央社》報導，周道君說明，百歲人瑞人數，2023年為5011人、2024年為5542人，今年人瑞再創新高，統計至8月29日5749人，較2023年新增738人、成長約15%。



年紀最長長者部分，去年為119歲女性，今年則由122歲女性拔得頭籌；今年男性最年長則為115歲男子。周道君說明，最年長女性居住於台北市，先前到夏威夷，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回不來、遭到除籍，今年才回來。



對於照顧長輩，周道君說，對於失能者，政府有提供長照資源，獨居長者則有獨老關懷協助。此外，也有百歲長輩仍在社區照顧關懷據點活動，歡迎長輩盡早到社區中多參與各樣活動，在人生後段也盡量與社會保持聯繫，再參考“國民健康署”的營養建議，適度運動，百歲不是夢。