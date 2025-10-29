台中豬瘟案　王姓獸醫佐列證人訊後請回

台中市梧棲一處畜牧場爆發非洲豬瘟，成為台灣首例本土疫情。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／台中養豬場爆發非洲豬瘟，豬農諮詢的王姓獸醫佐事發後出境，昨天晚間返台。檢方表示，今天上午已通知王姓獸醫佐到案，釐清有無違反動物傳染病防治條例，訊後以證人身分請回。



台中地方檢察署今天表示，檢方今天上午傳訊王姓獸醫佐訊問，查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，並經證人同意進行手機鑑識採證，檢察官訊問以證人身分諭知請回。



檢方表示，台中市政府26日函請中檢偵辦部分，檢方28日分他案辦理，其中就台中市政府函移違反獸醫師法規定部分，經查獸醫師法相關違反事項屬行政罰，未涉刑責，此部分宜由主管機關依權責處理。



依據台中市政府疫情調查報告，10月11日台中市養豬協會總幹事告知動保處該案場有20頭豬死亡，初步研判為“丹毒”，動保處於10月13日致電關心，豬農表示曾諮詢王姓獸醫佐初判為“放線桿菌胸膜肺炎”，並用藥治療後改善。



台中市政府表示，對外公布非洲豬瘟陽性反應後，王姓獸醫佐就出境，直到28日晚間返台，經了解已經司法偵詢。後續會依照相關行政程序約詢，若涉及獸醫佐執行獸醫師職務狀況，依獸醫師法得處新台幣10萬至50萬元。