竟然認錯人！謝龍介把管碧玲當劉世芳質詢

藍委謝龍介質詢時，誤把管碧玲（左）當劉世芳，發現認錯人後，兩人頻笑場。（照：截自“國會”頻道） 中評社台北10月29日電／中國國民黨籍“立委”謝龍介今天上午在“立法院”質詢時，誤把“海委會主委”管碧玲當成“內政部長”劉世芳，追問花蓮堰塞湖救災問題，直到管碧玲提醒自己是管“海”的，謝龍介後發現質詢的不是“內政部長”劉世芳，尷尬場面也讓管碧玲不禁笑了出來。



謝龍介受訪時回應，把“內政部”業務認成管碧玲的業務，在此對管碧玲表示抱歉。



今天“立院”內政委員會針對“防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為”進行專題報告並備質詢。



謝龍介質詢管碧玲時表示，現在“中央”是把台中非洲豬瘟問題“踢給地方”，就像是在馬太鞍溪堰塞湖，若提早處理就不會有今天這些事情，卻把問題踢給花蓮縣府。對此管碧玲皺眉回覆說“沒有啦、委員誤會啦”。



謝龍介此時還沒發現問錯人了，繼續說，“負責任的態度，就是妳負責的就負責，妳是政務官就負責。如果是“農業部”的，就把它點出來，不要像“農業部”縮起來。”



管碧玲疑惑的詢問是在說哪一個項目？謝龍介回答，“我就是在說馬太鞍溪啊，妳的部分就是救災中心指揮官，所以我在肯定妳，妳那天備詢都忘記了？”



管碧玲驚訝的說，“我並沒有說過這些，是不是記錯了？”、“那是劉部長，我不是部長、是主委。”



謝龍介才驚覺整場質詢都認錯人了，很尷尬，管碧玲則止不住的笑。雖然答詢繼續進行，但兩人頻頻笑場。