柯文哲要出書！陳佩琪建議寫獄中見聞

陳佩琪說，柯文哲每天就像準備聯考般的學生讀書到半夜，更說要寫幾本書。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北10月29日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見長達一年，日前以新台幣7000萬元交保。柯文哲妻子陳佩琪29日在臉書發文表示，柯文哲回家近兩個月，常常感嘆這一年AI進步太多、不加緊學習不行。陳佩琪也分享，柯文哲每天就像準備聯考般的學生讀書到半夜，更說要寫幾本書。陳佩琪還跟柯文哲說，寫“我在獄中的364天”或“我的九個獄友”這種比較吸引人看



陳佩琪表示，柯文哲回家已經近兩個月，自己時常看見柯文哲坐在電腦前努力學習新知識。她也說，柯文哲自從回來後就動不動就嚷嚷“ 這一年AI進步太多了，不加緊學習不行”，每天都像要考聯考的學生一般努力讀書到半夜，柯文哲也說他要寫幾本“國政治理”、“聯合政府”這些的書。



陳佩琪也分享，柯文哲說他這一年看很多書，功力大增，但她笑說，這種書人家不愛看，寫你先前說的‘我在獄中的364天’或‘我的九個獄友’這種比較吸引人看，但他不以為然，他說他保證會把它寫得大家都愛看，要大家拭目以待。



“先生回家這兩個月，拜努力學習所致，我覺得他思緒是進步了”，陳佩琪表示，不過柯文哲經關押一年，要回復到原來的健康狀態還需一段長時間，免疫系統嚴重受損，身上的帶狀泡疹病灶侵襲很深，一個多月了，皮膚都還癒合不好。



陳佩琪也感嘆指出，最近柯文哲的健檢報告陸續出爐，“這一年來數值上出現的異常，我會永遠記住這是怎麼造成的。”她也謝謝小草們不時寫卡片給柯文哲打氣，柯文哲為演唱會努力練習，不時還受愛的小手鞭策，“整個過程分文未取，但竟被檢察官求刑數年……，整個案件真的是悲慘故事， 我們活在一個悲慘世界裡……”。