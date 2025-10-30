綠營怕蔣萬安？邱俊憲：選戰沒一定贏的

民進黨籍高雄市議員邱俊憲。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月30日電（記者 蔣繼平）民進黨票倉高雄市長、台南市長爭奪激烈，因為被黨提名後當選機率非常高。反觀藍營執政的台北市，綠營表態有意願參選者僅壯闊台灣創辦人、前台北市黨部主委吳怡農。民進黨籍高雄市議員邱俊憲向中評社表示，選戰沒有一定會贏的，也沒有輕鬆的選戰，黨中央對選戰布局都有一定討論和規劃。



對於明年縣市長選情，邱俊憲表示，戰戰兢兢，外面挑戰很大，中國大陸壓力那麼大，美國關稅問題動輒得咎，都是會累積影響人民直接投票選舉可能影響因素。



邱俊憲也說“明年擔心嗎？哪一次選舉不擔心，每一次選舉，每一個政黨都會擔心，所以執政要做得更好啦。”



拚連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安人氣頗高，民進黨內被點名的綠委王世堅、吳思瑤都已明確表態沒有意願參選台北市長。其他被點名者有“行政院副院長”鄭麗君、莊瑞雄、徐國勇、高嘉瑜、沈伯洋。吳怡農則日前表示，確實會爭取機會服務市民。不過，至今無人赴黨部填寫參選意願表。日前曾傳出，高層屬意由前民進黨秘書長、“正國會”林右昌迎戰蔣萬安。



邱俊憲，中山大學海洋事務研究所管理碩士。曾任陳菊在高雄市長任內的機要秘書、綠委李昆澤“國會”辦公室執行長，屬菊系。2014年當選高雄市議員連任至今，選區在大社區、仁武區、鳥松區、大樹區。



民進黨布局2026地方選舉，在非執政的“直轄市長”、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。民進黨選對會將於11月5日開會討論。



針對綠營會派誰對上拚連任的國民黨籍台北市長蔣萬安？邱俊憲表示，民進黨還是必須做務實、負責任的政黨，並非看一時的聲量、話題而定，因為能力與問政表現也是評估參考依據，不能曇花一現，要經得起考驗，才有辦法凝聚支持者獲得最大的力量，所以大家都會有焦慮與期待。

