卓榮泰未編足軍警消待遇　藍委向“監院”檢舉

藍委吳宗憲（左）及黃建賓召開記者會。（照：吳宗憲辦公室提供） 中評社台北10月29日電／中國國民黨籍“立委”吳宗憲、黃建賓今天針對“行政院長”卓榮泰違法拒絕編列軍警消待遇提升之預算”召開記者會，痛批“行政院長”一句話就廢掉法律，讓“憲法”法治崩塌，若“監察院”再裝睡，就是政治附庸。兩位委員並向“監察院”提出檢舉，要求“監察院”依法須立刻展開彈劾調查，勿淪為執政黨的護航機關。



吳宗憲表示，“行政院長”卓榮泰憑什麼自認為“違憲”，就拒絕適用“總統”公布、生效的法律，同時拒絕編列預算，僅用一句“我已經聲請“釋憲”就凍結“立法院”通過的軍警消加薪退休金，這是公然的違法不作為，“監察院”必須立即啟動調查，不能再裝睡，“這件事情的核心，是“行政院長”公然違法，拒絕執行有效法律，並且將“憲法”和法治踩在腳下”。



吳宗憲指出，聲請“釋憲”並不具有停止法律效力的作用，《“憲法”訴訟法》第52條明定，衹有“憲法”法庭下達“暫時處分”，法律才可能被暫時凍結。現在“行政院長”卻自己扮演起大法官，一句話就讓“國會”通過的法律失效，實在太荒謬，沒有任何一條法律、“憲法”授權“行政院”可以“選擇性執法”，“行政院”拒不編列依法應列的預算，就是公然的違法不作為。



吳宗憲表示，“賴政府”這種做法，把民意、軍警消的尊嚴和“憲法”法治踩在腳下，這就是赤裸裸的行政傲慢，踐踏法治，“行政院長”現在的態度，也等於在質疑“國會”的專業和權力，“難道以後“立法院”通過什麼法律，都要請大法官先一起坐在委員會審查嗎？”這嚴重破壞了“憲法”所保障的權力分立與制衡原則。



黃建賓指出，幫軍人加薪，是提升戰力最直接的關鍵，公教人員穩定的退休制度，也是政府當年對公教人員的承諾。國民黨推動修法，幫軍公教討回應有權益，民進黨政府卻無視法律，拒絕編列預算，甚至把球丟給大法官，把“違憲”審查當作不用遵守法律的借口，這根本是藐視法律、踐踏立法權。



黃建賓批評，行政、立法、司法本應三權分立、互相制衡，結果民進黨政府卻用行政權指揮大法官，再用大法官解釋壓制立法權，這才是真正的毀憲亂政，更是史無前例的行政傲慢，然而該負起監督行政權責任的“監察院”，至今卻還在睡。

