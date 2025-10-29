媽祖在馬祖　宮廟會香昇天祭盛大登場

馬祖年度秋慶宗教文化盛事“媽祖在馬祖”媽祖昇天祭，29日隆重舉行，與會貴賓合影。（連江縣政府提供） 中評社馬祖10月29日電／馬祖年度宗教文化盛事“媽祖在馬祖”媽祖昇天祭，今日上午於馬祖境天后宮及周邊區域隆重舉行，為今年秋慶活動掀起最高潮。今年有來自台灣各地37間宮廟團體組團參與，創下歷年最大規模，儀典莊嚴隆重。



中國國民黨籍連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江、馬祖防衛指揮部政戰主任張景泰等貴賓親臨現場，與數百名信眾一同參與盛典。天后宮主委曾林官表示，今年共有來自台灣各地37間友宮組團參與會香，包含白沙屯拱天宮、竹南龍鳳宮、新莊慈祐宮等知名宮廟，總計544位宮友信眾齊聚馬祖，規模創下歷年之最，充分展現媽祖信仰跨海連結的深厚情誼。



今天上午10時，主祭官依循古禮率領祭祀隊伍從天后宮起駕，鼓樂悠揚、佾舞肅穆，莊嚴展開祭典。信眾虔誠膜拜，共同緬懷媽祖慈悲濟世的精神。除主祭典外，活動期間安排一系列民俗祈福與園遊活動，包含祥獅獻瑞、鑽轎底祈福、美食市集與童玩體驗區，讓大人重拾童年回憶、孩子歡度節慶。



馬祖境天后宮今年邀請台灣各友宮天上聖母金身鑾駕到馬祖會香，各宮廟隊伍昨天陸續來到南竿，廟前廣場相當熱鬧。他們預計駐駕至10月29日才陸續回鑾，藉由這次活動吸引許多信眾前來朝拜共沐神恩，也打響“媽祖在馬祖”名號。



王忠銘表示，“媽祖昇天祭”是馬祖珍貴的信仰文化資產，縣府致力推動宗教與藝術結合，讓世界看見馬祖。今年活動同步推出“媽祖聖蹟走讀”，串聯“馬祖國際藝術島”展品路線，讓民眾在信仰旅程中體驗藝術之美。縣府更邀導覽員林愛蘭帶領信眾瞭解媽祖孝悌故事與在地風土，為傳統信仰注入文化與教育意涵。



馬祖民眾秉持對媽祖孝悌慈愛精神的景仰，年年在媽祖得道昇天之日舉行盛典，不僅是對信仰的傳承，也深刻連結在地歷史脈絡，象徵著媽祖精神護佑馬祖這片土地。



連江縣政府指出，未來將持續推動宗教文化與觀光發展結合，讓“媽祖在馬祖”成為海內外信仰旅遊的重要品牌，吸引更多遊客走進媽祖的故鄉，體驗信仰原鄉的感動。