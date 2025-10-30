凌濤曝朱立倫卸任三規劃　重視國際路線

朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月30日電（記者 張嘉文）中國國民主席朱立倫11月1日卸任後的規畫安排，其子弟兵、國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤向中評社表示，朱卸任後已有三大方向的規劃，分別是推動青年培育、深化國際交流，以及持續參與政策研究，其中“國際路線”會是未來多琢磨之處，無論是與駐台外館代表溝通，或未來親自出訪、參與國際對話，都是可能的方向。



至於朱立倫接下來是否可能會前往美國訪問？凌濤說，目前尚未有具體訪問行程規劃，但朱在卸任後，確實希望透過與駐台各國代表溝通交流，或未來適時出訪，以深化國際理解與合作。



朱立倫兩度擔任主席，第一次是2015－2016透過補選上任，以及2021至今。他也是國民黨2016年在野後，首次在主席位置上做完四年任期的主席，時間比過去幾任主席都來得久。



凌濤接受中評社訪問時表示，朱立倫這4年在黨主席任內，始終關心青年政治參與的空間與環境，所以朱卸任後最想做的第一件事，就是繼續投入青年培育。



他指出，朱立倫一貫的理念是“讓青年有更獨當一面的政治舞台”，不管是在政策、社群操作或民生議題上，都要更貼近時代與民意。朱希望藉由建立更開放的政治環境，吸引更多有志青年投入公共事務，讓國民黨未來能真正展現世代交替的力量。



第二個方向，則與朱立倫的國際視野有關。凌濤指出，面對美日同盟加強、全球供應鏈重組、以及中美貿易競爭等情勢，台灣在區域間的角色愈發重要，朱立倫認為，台灣應該在“美中日”關係中，發揮平衡作用，善用籌碼為台灣民眾爭取更多實質利益。

