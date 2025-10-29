桃園花彩節　張善政邀體驗鳳飛飛故鄉浪漫

桃園市長張善政29日出席桃園花彩節宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月29日電（記者 盧誠輝）“2025桃園花彩節”將於11月1日至9日在大溪月眉休閒農業區登場，中國國民黨籍桃園市長張善政表示，大溪是“帽子天后”鳳飛飛的故鄉，她歌曲歷久彌新、經典傳唱，因此今年特別以鳳飛飛的音樂精神為主題，展區設計融入“帽子”及“金曲”元素，邀請全台遊客都能到大溪體驗花彩飛揚的浪漫氛圍。



“2025桃園花彩節”29日舉行宣傳記者會，包括張善政、國民黨籍桃園市議員黃婉如、李柏坊、陳美梅、桃園市府農業局長陳冠義、觀旅局長陳靜芳、文化局主秘張至敏、桃園區長許敏松、大溪區長徐景揚、平鎮區長蕭巧如、月眉休閒農業發展協會榮譽理事長李汪根、理事長李洋銘、中庄休閒農業發展協會理事長黃錫璋等人出席。



張善政指出，桃園在農村再生推動上表現卓越，今年市府更榮獲“農再卓越獎”全台第一及新台幣100萬元獎金，顯見長期推動的成果備受肯定。此外，大溪區在農村再生及休閒農業發展上扮演關鍵角色，花彩節結合觀光與農業，運用鳳飛飛的經典意象，成功將花田轉化為藝術展區，為桃園推動農村觀光與地方創生的典範。



桃園市農業局表示，今年展區設置多座以“帽子歌后”鳳飛飛為靈感的裝置藝術，包括“追夢花境”、“追夢帽廊”及“飛飛帽下的記憶”。另有以歌曲為題的互動作品，如以愛心氣球構成的“好好愛我”象徵愛與思念、以白雲意象打造的“我是一片雲”展現自由飄逸，以及融合樂譜紙飛機與彩虹的“飛向彩虹”，呈現專屬大溪的音樂花田風貌。



桃園市農業局指出，活動期間規劃多場音樂演出，11月1日開幕當日邀超人氣男團ARKiS、金曲歌王許富凱、長榮交響樂團及尋人啟事人聲樂團接力登場；11月2日由蕭煌奇與長榮交響樂團、尋人啟事人聲樂團帶來精采演出；11月8日則有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱及桃園市立國樂團共演經典金曲，以熟悉旋律喚起青春記憶。