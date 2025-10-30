非洲豬瘟議題喧騰　高雄鳳山獸魂碑受討論

鳳山獸魂碑位於高雄市鳳山區鳳仁路與經武路的交叉路口，緊鄰鳳山肉品市場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月30日電（記者 蔣繼平）台中梧棲養豬場22日爆發非洲豬瘟後，食安與畜牧議題沸沸揚揚，鄰近屠宰場用來感念牲畜犧牲獸魂碑也受討論。高雄市最大的鳳山肉品市場旁，就有一座尖塔型的鳳山獸魂碑，坐落路口相當醒目。獸魂碑由來也與日本殖民有關，但高雄的獸魂碑是戰後重建。



畜魂碑，也稱獸魂碑，是日本“動物慰靈碑”的其中一種形式，多用以紀念因人類而犧牲生命之動物的靈魂。獸魂碑遍布全台，高雄有4座，鳳山獸魂碑、壽山動物關愛中心獸魂碑、燕巢動物保護關愛園區獸魂碑、高雄康寧寵物樂園獸魂碑。



鳳山獸魂碑位於高雄市鳳山區鳳仁路與經武路的交叉路口，旁邊就是鳳山肉品市場，是用混凝土製成的尖塔型大碑，因為鳳山屠宰場1982年搬遷，2002年新碑竣工後，舊的獸魂碑才被拆除，但保存了戰後重建的版本，碑前設有小香爐供祭祀。



高雄有4個肉品市場，包括：高雄、鳳山、岡山、旗山，其中鳳山肉品市場是高雄市最大的電宰場，負責處理豬隻屠宰和活禽拍賣，拍賣時間在中午12時，大約上午11時就陸續有承銷人進場，受到全台豬隻禁運禁宰管制，目前只剩家禽類拍賣。



高雄每日毛豬交易頭總頭數約3千頭，其中鳳山的日均交易頭數約1400頭，占比近半。受豬隻禁運禁宰，高雄毛豬交易行情最後一筆資料停在10月22日，鳳山成交1千頭，平均131.11公斤，每公斤平均價格新台幣112.56元。