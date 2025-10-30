中評關注：賴支持美日韓峰會　台灣如何自處

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普28日先後與日本首相高市早苗會晤“特高會”，29日再與韓國總統李在明舉行“特李會”，引起亞太各國高度關注。民進黨內部對“特高會”反應熱烈，主席賴清德在民進黨中常會中表示“滿支持、肯定加強與日韓交流”，但外界關切，日本、韓國對美外交姿態與經濟代價截然不同，台灣在中美競逐之間、台灣上不了談判桌，應如何自處？值得關注。



美日峰會成果豐碩，日本將與美國簽署稀土供應鏈協議，並加碼投資美國5500億美元，作為換取美方將關稅自25%降至15%的條件。特朗普在會中盛讚高市“是美國最重要的盟友”，並稱日方展現“誠意與決心”。這場“特高會”被視為美日同盟的新高峰，也讓日本在亞太安全與經貿合作中更靠近華府。



民進黨多位人士對此表示歡迎，黨團幹事長鍾佳濱認為，美日合作是民主同盟的重要防線，中常委邱志偉也在中常會中建議加強台韓、台日“國會”交流。賴清德回應“滿支持”，肯定深化區域夥伴關係的重要性。民進黨支持者也在社群平台上以民主聯盟再強化、自由陣營勝利等標籤表達樂觀態度。



然而，觀察整體局勢，日本對美讓利幅度頗大，從經濟合作、稀土供應到投資金額，幾乎是先繳學費換友誼。前“經濟部長”郭智輝曾透露，台灣也可能須加碼投資美國約4千億美元，以換取降低台美關稅。再加上台積電赴美投資1650億新台幣、政府吸收天然氣液化管線成本，以及明年度“國防”預算提高至GDP 3.32%（現為2.45%），實際對台灣經濟體質的壓力不容小覷。



相比之下，特朗普29日與李在明的“特李會”氣氛明顯保守。據韓聯社報導，會談歷時87分鐘，雙方未舉行聯合記者會或發表聯合聲明。李在明在會中提出，希望美方同意提供韓國核動力潛艦燃料。而李在明日前更屢屢表達美方要求韓國加碼投資3500億美元的壓力，此舉或讓面臨類似1997年金融風暴的風險。



可見，美國在與亞太盟友互動上，並非單純的外交友誼，更多的是利益與安全交換。日本投資換降稅、韓國被迫加碼、台灣靜待稅率，這三者的處境，形成鮮明對比。

