包宗和：特朗普講不講反對台獨意義已不大

台灣大學前副校長、政治學系名譽教授包宗和。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月30日電（記者 鄭羿菲）中美元首會晤將於30日在韓國登場。台灣大學前副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，台灣並非此次中美元首會晤的主要議題，台灣是美國的利益或負擔，是動態的狀態，在美國總統特朗普急於解決關稅、稀土問題的現階段而言，台灣對美國的負擔大於利益。特朗普對台灣會繼續維持戰略模糊，從特朗普不想惹麻煩的態度可知，能避免談就避免談。



包宗和認為，特朗普講不講“反對台獨”的意義並不大，因為這能隨時改變，大陸若認為國力、軍力都已強到台灣議題可“操之在我”了，整個台海局勢都能掌控，特朗普講不講“反對台獨”有那麼重要嗎？



中國國家主席習近平將於當地時間30日在韓國釜山與美國總統特朗普舉行會晤，就“中美關係和雙方共同關心的問題”交換意見。此前，特朗普表示，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣。



包宗和是德州大學奧斯汀校區政治學博士、美國密西根大學政治學碩士，歷任監察委員、陸委會諮詢委員、國統會研究委員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。現為台大政治系名譽教授。研究專長包括國際政治、外交決策、國際衝突。



包宗和接受中評社訪問表示，台灣與烏克蘭的局勢不太一樣，俄烏戰爭已經爆發，而台海並未呈現交戰狀態，台、烏雖都有求於美國，但烏克蘭對美國的依賴性更大，更需要美國協助，相對之下台灣問題並沒有那麼高的急迫性。



包宗和說，從特朗普角度來說，烏克蘭對美國的負擔很重，因為在特朗普上台後，美俄關係沒以往那麼緊張，因此可以看到特朗普施加巨大壓力給烏克蘭、希望烏有所讓步。相對來說，在現階段中美想解決關稅、稀土等主要問題的情況下，雖然台灣也是一個負擔，但台海並未交戰，因此給台灣的壓力就小很多。



包宗和指出，台灣問題不會是此次習特會的主題，從特朗普不想惹麻煩的態度可知，能避免談就避免談，畢竟特朗普也是第二任了，這幾年與中國大陸過招已慢慢體會底線在哪，特朗普對台灣會繼續維持戰略模糊，這才是最安全、不會製造問題的政策。至於中國大陸會否要求特朗普說“反對台獨”才能獲得什麼談判成果，他覺得可能性不大。

