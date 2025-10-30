賴被評魯莽　包宗和：應留意棄台論發酵

台灣大學前副校長、政治學系名譽教授包宗和。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月30日電（記者 鄭羿菲）美國《時代》雜誌（TIME）日前刊登華府智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）文章，指賴清德是“魯莽領導人”（reckless leader）。台灣大學前副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，這是高德斯坦的個人或美國部分精英階層的看法，並非美國主流，但對台灣應然是一個警訊。



包宗和說，《時代》是較親民主黨的媒體，會刊登高德斯坦的投書，是不是代表美國有“棄台論”想法的人越來越多？若萬一形成跨黨派的共識，對台灣來說就會是非常危險、不利的局面。



包宗和指出，特朗普政府對中鷹派的政治人物式微，“克制派”逐漸抬頭，民進黨政府也應嚴肅思考，在兩岸問題上，是不是應考量從鷹派轉為克制派。



美國雜誌《時代》（Time）日前連刊3篇台灣文章，其中一篇的標題直接以“魯莽的領導人（Reckless Leader）”稱呼賴清德。直言美國總統特朗普（Donald Trump）主政下的華盛頓政府應該警惕台灣問題，因為台灣已經成為“全球最危險的引爆點”。



包宗和是德州大學奧斯汀校區政治學博士、美國密西根大學政治學碩士，歷任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究委員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。現為台大政治系名譽教授。研究專長包括國際政治、外交決策、國際衝突。



包宗和接受中評社訪問表示，對於“魯莽的領導人”的評論，是美國智庫“國防重點”亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）的個人看法，可以說是“棄台論”的相關論述，並不代表美國政府，當然也不代表這種觀點已成為美國主流，這恐怕還有待觀察，只是可能是一種趨勢。

