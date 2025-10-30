鄭麗文：從沒想選2028　黨不應內定候選人

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 資料照) 中評社台北10月30日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日上任，近日她提到黨內角逐2028大選的潛在人選“恐怕不只一位”，引發外界關注她是否也可能參選。對此，鄭麗文接受訪問時表示：“2028年當然不是在講我，我從來沒想過要選！”並強調外界的揣測只是選舉操作，國民黨現在不應量身訂做或內定大選候選人，以免製造黨內紛擾。



根據《ETtoday新聞雲》30日報導，針對2028國民黨情勢與外界揣測，鄭麗文在訪問中表示，目前黨內有呼聲的對象並非衹有台中市長盧秀燕，“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安也都受到支持者期待，“有期待、呼聲的人很多，本來就不是在討論我，是故意導到我身上。”她認為，這些話題之所以出現，是因為前黨副主席郝龍斌在選舉期間刻意操作議題，“對我來說，這只是選舉語言而已。”



鄭麗文強調，自己是在盧秀燕確定不參選黨主席後才決定投入選戰，黨內當時原本有高度共識，希望盧出任黨魁，“因為大家對她的未來有期待。”她也表示，韓國瑜雖然呼聲高，但因身兼“立法院長”，不具參選黨魁資格。她說“國民黨從頭到尾都不只一位被看好的‘總統’人選。”



有關對於黨內“尊盧”氣氛濃厚、許多候選人選前紛紛與盧秀燕“同框”表態支持，鄭麗文重申自己尊重制度，主張未來“總統”人選應透過公開、公平的初選機制產生，“現在就問誰要選，或替誰量身訂做，都只會傷害國民黨、引發不必要的紛爭。”



鄭麗文表示，自己接下主席職務的目的，是為了整合黨內、保護未來可能的“總統”候選人，而不是讓任何人陷入提前競逐的困擾，“盧秀燕不接黨主席，就是希望不要有無謂的困擾；我也是一樣，不需要現在就去‘盧’她。”