表態挺不貪不取的林岱樺　林佳龍臉書遭灌爆

林佳龍29日晚間在臉書發文，力挺綠委林岱樺，稱她深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取。（林佳龍臉書） 中評社台北10月30日電／民進黨高雄市長初選競爭激烈，民進黨“正國會”掌門人、台“外交部長”林佳龍29日晚在臉書、Threads等社群上發文，支持同屬“正國會”系統的民進黨“立委”林岱樺參選。但林岱樺目前身陷詐領助理費的官司風暴，已被檢方起訴。網友幾乎不買帳，一面倒在林佳龍的發文下留言批評。



林岱樺11月1日晚間將在高雄岡山舉行的“護國市長造勢晚會”，林佳龍也轉發文宣，並呼籲民眾“為岱樺加油、為高雄加油、為公義台灣加油”。



林佳龍30日出席“立法院”“外交及國防委員會”，會前受訪表示，台灣是一個民主法治且很保證人權的社會，“所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利”。在司法上，為她自己做好辯護。林岱樺30日回應，她“可以承受任何的攻擊，但不要傷害我的朋友”。



隸屬“正國會”的綠委林岱樺因涉嫌詐領助理費新台幣1496萬元，遭檢方依違反《貪污治罪條例》等罪嫌起訴。民進黨廉政會已三度討論林岱樺涉貪案，因尚無確切證據，決議不予停權。而同屬“正國會”的林佳龍、綠委王義川、新北市議員卓冠廷與陳乃瑜相繼表態力挺林岱樺。



林佳龍29日晚間在臉書發文表示，要與大家分享他眼中的優質“立委”林岱樺，她擔任7屆“立法委員”，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。這個星期六晚上六點，邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油！



許多網友在林佳龍的發文留言，絕大多數內容持反對態度，包括“龍哥別鬧了”、“請問是被盜帳號嗎？”、“可以支持別人嗎？”、“不貪不取，要確定？阿龍”、“佳龍部長，這個很不OK！勸你快點刪文喔”。