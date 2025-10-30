綠營彰化縣長四搶一　邱建富設競辦拼了

民進黨籍前彰化市長邱建富爭取參選彰化縣長。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月30日電（記者 方敬為）民進黨籍前彰化市長邱建富表態參選2026彰化縣長，即使被黨內派系“正國會”除名，22日仍遞交參選意願表，今天並成立競選辦公室，展現決心。邱建富強調，已備戰縣長選舉12年，有堅強的民意為後盾，彰化是選舉搖擺州，選民有智慧，他觀察，綠營以徵召參選的方式都會敗選，因為不是“真民意”，籲黨內辦理初選，他有自信勝出，真民意才會贏！



民進黨在2026彰化縣長提名上演四方會戰，目前包括“立委”黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富等人表態角逐。



其中黃秀芳、邱建富同屬黨內“正國會”派系成員，由於派系傾向推派黃秀芳代表競逐，但邱不肯退讓，仍遞交參選意願表，遭派系除名，但邱建富仍按照步調持續佈局，30日並成立競選辦公室，展現參選決心。



對於參選彰化縣長，邱建富表示，他在彰化深耕備戰縣長選舉已12年，非常有把握，他有幾項優勢，首先，有豐富的行政經驗，擔任9年彰化市長，解決很多的問題，獲得民眾認同；此外，也長期經營宮廟系統，獲得各宮廟領袖支持，他現在也擔任民進黨中央黨部的宗教委員會的總召集人，是選舉重要的能量；另外在各社團的經營方面也非常扎實，彰化地方有50個社團以上支持他出面參選彰化縣長。



邱建富強調，他在彰化縣擔任4屆“總統”大選競選總幹事、3屆縣長選舉總幹事，在選務操盤的經驗豐富，過去尊重黨內的協調，多次禮讓，促成團結。而這一次面對國民黨籍縣長王惠美屆滿，各黨派是新人競逐的局面，他認為，民進黨應該把握機會，推出絕對有勝算的人選。



邱建富呼籲，黨中央應辦理初選，“唯有真民意才會贏！”希望中央黨部要重視民意，提名要用民調來決定，因為彰化縣是全台最有名的搖擺縣，2屆國民黨執政就是1屆民進黨，藍綠輪流執政，代表選民的敏感度高，知道哪些人選符合民意。



邱建富觀察，民進黨在彰化縣長選舉提名，只要是採取徵召參選的方式，全都慘敗！但如果是以民調初選所推出人選，全部都勝利。這表示選民是非常注重選將本身的條件與特質，他的特質可以吸引將近三成以上非綠選票的認同，這是他最大的優勢，請黨中央務必以民意為依歸，才能贏回彰化縣。