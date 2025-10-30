林佳龍稱密切關注習特會　對台美關係有信心

林佳龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）中美領導人30日上午在韓“國會晤。台“外交部長”林佳龍表示，“外交部”將密切關注美中領導人會談進展，對台美關係保持信心與穩定交流，並會持續捍衛台海和平與安全。



美國總統特朗普30日在韓國釜山與中國大陸領導人見面，特朗普28日提到，不確定是否會談到台灣議題，中國大陸領導人也許會想問，但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣。



“立法院”“外交及國防委員會”30日邀請“外交部長”林佳龍、“經濟部”國際貿易署署長劉威廉、陸委會副主委沈有忠及“法務部政務次長”黃世杰，就“台灣參與2025年度亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議的任務及目標”進行報告並備質詢。



林佳龍會前受訪時表示，中國大陸持續改變台海現狀，台灣必須堅定捍衛台海和平與安全。



林佳龍也說，“外交部”正密切關注美中會談情況，也注意到特朗普日前與日本首相高市早苗會晤時，再度強調台海和平與穩定的重要性。



林佳龍稱，台灣與美國的關係是建立在《台灣關係法》、6項保證，以及在安全、經貿、科技、文化等各方面的密切合作與交流之上。他對台美關係有信心，也保持著穩定、密切的溝通管道。



他又稱，政府將持續觀察本次亞太經合會（APEC）期間各國領袖互動與會議發展，並積極爭取台灣的國際參與與能見度。