陳玉秀：東南亞旅客成長顯著　陸客人數偏低

台“交通部”“觀光署”署長陳玉秀。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月30日電(記者 俞敦平)台“交通部”“觀光署”署長陳玉秀今日在“立法院”交通委員會報告指出，今年來台旅客已超過605萬人次，較去年同期成長9%，其中東南亞市場成長最為顯著。她說，菲律賓旅客預估年底將突破50萬人次創歷史新高，而中國大陸旅客雖成長逾六成，但因基期低，總量仍偏低。



陳玉秀並說明，旅宿業缺工問題尚未緩解，“觀光署”正透過補助及簡化外籍學生留用程序協助業者。



“立法院”交通委員會30日邀請“交通部”與“觀光署”就“900萬國際旅客達標情形”及“觀光立國2030”等議題進行專案報告。



陳玉秀表示，今年1至9月國際旅客達605萬人次，年增9%，來台市場持續回升。日本旅客成長12%，美加地區成長10%，中國大陸雖成長62%，但基期低、總量有限，目前主要客源仍以日本、韓國與東南亞國家為主。



陳玉秀指出，菲律賓市場表現突出，受惠於免簽延長、航班頻繁及馬尼拉設立服務分處，預估11月將超越疫情前的50.9萬人次。越南方面，“觀光署”與最大旅遊平台Laka.AI合作設立“台灣專區”，運用AI旅遊專家與折扣方案吸引旅客；印度與澳洲、紐西蘭市場也因設立新分處而出現雙位數成長。年底衝刺階段，台灣將在平溪舉辦“千人放天燈”活動，並與韓國OTA及航空公司合作促銷，同時推動歐美“順道觀光補助方案”，鼓勵商務旅客延長停留。



陳玉秀表示，“觀光署”今年亦在紐約時代廣場與拉斯維加斯雙層巴士投放大型廣告，提升國際曝光度。修學旅行市場明顯回升，今年1至7月日本學生來台人數較去年成長57%，年底預計可接待逾80團。“觀光署”與高鐵合作推出“兩人同行一人免費”優惠，1至9月吸引16萬名外籍旅客使用，帶動中南部觀光發展。



針對旅宿業缺工，陳玉秀指出，目前全台約有6,600人力缺口。“觀光署”提供新聘房務或清潔人員連續服務六個月可獲5,000元補助，已有超過2,800人申請。她說，僑外生留台工作申請程序已簡化，截至10月核准1,153人留台就業，並辦理80小時旅宿業訓練課程，讓非觀光科系學生可投入就業。同時放寬外國學生實習限制，核准人數達1,360人，並與“勞動部”合作研議開放外國技術人力。



陳玉秀最後指出，台灣去年榮獲九項“綠色目的地全球故事獎”，在世界幸福報告中排名亦名列亞洲前段，顯示國際對台灣觀光印象良好。“觀光署”將持續滾動檢討行銷策略，整合“中央”與地方資源，吸引更多國際旅客來台。