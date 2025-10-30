藍委洪孟楷批“觀光署”報告美化數字粉飾太平

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月30日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日在“立法院”交通委員會上痛批台“交通部”“觀光署”專案報告避重就輕、通篇美化數字。他指出今年觀光逆差已達805萬人次，恐再創新高，卻看不到具體對策。他質疑官員對“國旅”低迷與旅宿缺工問題毫無誠意，並以“要化妝回家化妝，不要在“國會”殿堂化妝”諷刺官員粉飾太平。



“立法院”交通委員會30日邀請“交通部”與“觀光署”就“900萬國際旅客達標情形”及“觀光立國2030”等議題進行專案報告。



洪孟楷在質詢開頭就指出，報告雖長達半小時，卻充斥各種成長數字，未見任何問題檢討與解決方案。洪孟楷接著詢問兩位官員最近一次非公務旅遊的地點與情況。“交通部次長”林國顯表示僅在台灣短途出遊、未留宿，“觀光署”署長陳玉秀則說自6月上任以來假日多為公務行程，最近一次旅遊是到台東。洪孟楷藉此批評，連主政觀光的官員都沒有住宿“國旅”的經驗，如何帶動民眾旅遊意願。



洪孟楷接著指出，去年台灣觀光逆差已接近900萬人次，今年截至9月底更達805萬，照此速度恐再創新高。他質疑“觀光署”以“民眾出境代表經濟表現亮眼”的說法，等同避開問題本質。洪孟楷強調，若連假期間民眾選擇出境而非留在台灣消費，國旅市場自然疲弱。



陳玉秀回應，“國旅”不留宿的原因主要是交通便利、住宿費用偏高，以及民眾請假不易，導致假日房間擁擠、平日空房率高。洪孟楷則指出，若民眾不願請假，就更需要政府爭取更多彈性假期，否則難以活絡“國旅”。



洪孟楷並提及，近來社群與媒體上屢見對“國旅”的不滿，從旅客抱怨“台灣成為轉機點”、到外國旅客在士林夜市與西門町遭收取高價水果費用，皆反映服務品質下滑。他批評部分旅宿業者以環保為名取消一次性備品、要求房客自備大浴巾或購買瓶裝水，做法引起負評，讓台灣觀光形象受損。