林國成批台觀光逆差擴大　業者把旅客當盤子

民眾黨委員林國成。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月30日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立法委員”林國成今日在“立法院”交通委員會質詢時，批評台“交通部”“觀光署”多年來報告內容空泛、缺乏創新。他指出，出境人數破千萬、入境僅4百多萬，觀光逆差擴大卻未見對策；又抨擊部分旅館趁演唱會哄抬房價10倍，“把旅客當盤子”，要求政府積極監管。



林國成最後指出，當台灣旅館一晚動輒上萬元，而在日本、韓國住高級飯店只需3千元，民眾自然選擇出境。他強調，政府若不能讓民眾“花得合理、玩得安心”，觀光立國就只會淪為口號。



“立法院”交通委員會30日邀請“交通部”與“觀光署”就“900萬國際旅客達標情形”及“觀光立國2030”等議題進行專案報告。



林國成在質詢時指出，“觀光署”每年的報告內容大同小異，缺乏實質改革與創意，喊口號容易，但沒有任何基礎或新作法，“觀光立國”根本說不出口。



林國成表示，近年入境旅客人數從1200萬人逐年下降至900萬，而民眾出境旅遊卻超過1000萬人，觀光逆差不斷擴大。他質疑政府仍以匯率或國際形勢為理由，卻未檢討台灣觀光吸引力不足的根本問題，也沒有對兩岸旅遊限制提出具體對策。



針對旅宿業缺工與引進中階勞工議題，林國成指出，若採“一聘一”制度，即每聘一名台灣勞工可再聘一名外勞，比例過高恐引起勞工反彈。他強調，開放政策應在保障台灣勞工權益下進行，並要求“交通部”與“勞動部”協調調整方案。



林國成並提到，旅宿業管理仍需加強，包括安全檢查與服務品質都應落實，避免小問題釀成大問題。



談到近期演唱會期間房價暴漲，林國成批評部分旅館趁機哄抬價格，平日房價3千多元、一夜漲至1萬3千多元，“這是把旅客當盤子”，痛斥政府放任不管等同縱容不當行為。他要求“觀光署”發函地方政府嚴查，保障消費者權益。



“觀光署”副署長黃勢芳回應，若旅館超過核定房價，依《發展觀光條例》可處新台幣1萬至5萬元罰鍰，並承諾要求各縣市政府加強稽查，避免業者殺雞取卵、損害旅遊形象。