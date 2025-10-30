朱立倫：親美不能依美　須重啟兩岸對話

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月30日電（記者 張嘉文）中美元首會晤相關效應舉世矚目。中國國民黨主席朱立倫今天表示，相信這場會面對中美雙邊貿易緊張關係，或者整個地緣政治是有正面幫助，也對未來台海和平有更大幫助。



朱立倫強調，我們親美不能“依美”，必須要逐漸地重啟兩岸對話交流，這才是最重要的。完全依賴美國，這中間的變數或壓力實在是太大了。



由朱立倫擔任董事長的銀光基金會，今天上午舉辦好居學院啟動儀式活動，朱出席頒獎，他在會後受訪時做出以上表示。



朱立倫說，今天大家都非常關注登場的習特會，相信兩人的會面，對於中美雙邊的貿易緊張關係或整個地緣政治是有正面幫助，絕對是樂觀其成。



朱立倫昨天在最後一次主持的中常會上，特別提到“親美、友日、和陸”缺一不可，是否擔心未來的國民黨路線會變？



朱立倫說，相信這是國民黨創黨的精神，幾十年來，我們都以捍衛“中華民國”，一切以“中華民國”為本。而“親美、友日”還有“和陸”本來就是國民黨多年來一貫政策，他相信這個路線，不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，是整個國民黨的黨章、黨綱長期這樣走的方向，相信大家都知道這是國民黨堅持的。