林佳龍：安排林信義APEC晤高市早苗

台“外交部長”林佳龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）2025年度亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議10月31日至11月1日在韓國慶州舉行。台“外交部長”林佳龍30日表示，正在安排台灣領袖代表林信義與日本首相高市早苗會面，台日互動將是本屆會議重要項目之一。



“立法院”“外交及國防委員會”30日邀請“外交部長”林佳龍、“經濟部”國際貿易署署長劉威廉、陸委會副主委沈有忠及“法務部政務次長”黃世杰，就“台灣參與2025年度亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議的任務及目標”進行專案報告並備質詢。



林佳龍指出，台灣代表團將在會中與多國領袖“非正式交談與溝通”，並在共識決與倡議議題上積極發聲。



他透露，台日互動將是本屆會議重要項目之一，正在規劃安排與日本首相高市早苗會面，台日會在多邊會議期間進行交流。



民進黨籍“立委”陳俊宇、陳冠庭詢問，美日關係強化對台影響？林佳龍表示，特朗普與高市早苗日前會面，重申台海和平穩定的重要性，這對亞太區域安全具有關鍵意義。台灣將持續與美、日等民主夥伴保持密切聯繫，共同確保印太區域穩定發展。



陳冠廷也關心，美國與日本談稀土供應協議，但是否擔心日本、南非若與中國協調稀土，對台灣會造成風險？



林佳龍表示，稀土議題不僅關係經濟，更涉及“國家安全”，台灣正推動“非紅供應鏈”，確保產業自主與風險分散。



林佳龍也強調，APEC不僅是經貿對話平台，也攸關能源與區域安全，台灣先前與阿拉斯加的天然氣採購合作，不只是經濟項目，也有戰略層面的考量，採購阿拉斯加天然氣，不僅是經濟議題，也是安全議題，林信義代表將持續在會中推動相關合作交流。