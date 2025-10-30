朱立倫勉鄭麗文　當主席要任勞任怨任謗

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫將於11月1日交棒給新任主席鄭麗文，朱今天受訪表示，擔任主席真的就是要任勞任怨，最重要的是“任謗”，因為不同的意見、不同的想法在黨內是非常普遍，常常大家就會有很多很多的誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。



由朱立倫擔任董事長的銀光基金會，今天上午舉辦好居學院啟動儀式活動，朱出席頒獎，他在會後受訪時，面對媒體提及是否要給鄭麗文建議一事做出以上表示。



朱立倫提到，上周他和鄭麗文見面時，做了很多意見交換，包括人事、財務、黨務、選務。大家都知道擔任主席是一個非常辛苦的工作，大家不但要全力支持，也給她最大的祝福。



朱立倫指出，但他特別講了一句話，經國先生曾說“任勞任怨但是最難的是任謗”，因為不同的意見、不同的想法在黨內是非常非常的普遍，常常大家就會有很多的誤會、謠言、指控，但擔任主席的就是要承受。



另外，朱立倫將率領黨務主管和地方黨部主委等人總辭一事，鄭麗文昨天說“寧可相信是善意”。



朱立倫表示，上周和鄭麗文見面就有提到，他的總辭是要建立一個好的制度，給新任的主席最大的尊重、最大空間，鄭也可以決定哪些要留任、哪一些要新派，很多優秀的地方黨部主委，他也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分會留任。



談到自己卸任後的下一步？朱立倫說，“我一定是國民黨永遠的志工”，當然也希望國民黨更好、更強，需要他幫忙一定全力以赴，他也長期受到社會栽培，一定是社會最好的志工。除了對於長輩的關懷，青年培育也會持續，青年是未來的希望，未來大家會看到朱立倫在青年培育上也是很好的志工，國際交流也會持續加強，對台灣有利、國民黨有利，他都全力以赴。