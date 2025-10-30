黃國昌揪大同醫護違法　涉新系大老洪奇昌

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月30日電（記者 鄭羿菲）遭綠營追打狗仔跟拍案的台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌30日召開記者會踢爆“數發部”轄下的資通安全研究院（資安院），違法驗收“大同醫護”使用陸製網通設備、繳交二手設備參與資安演練等情事，造成資安破口，黃並點名大同醫護董事長正是新潮流大老洪奇昌。



黃國昌質問，民進黨在乎的到底是台灣的資通安全，還是皇親國戚有沒有油水可以撈？這種劣跡斑斑，拿不實文件、大陸網通產品來參與資通演練的大同醫護，希望“數發部”今天具體回應，交代清楚誰包庇？誰護航？誰該下台負責？



台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌30日召開“新潮流大老撐腰 違法驗收資安破口”記者會。



黃國昌表示，民進黨長期打著抗中保台口號，一天到晚大內宣大陆對台網路攻擊，但非常諷刺的是，遇到自家人要賺錢什麼都不重要，假的東西拿來矇騙過關也沒關係，不行的文件拿來驗收也放水，廠商賺了不該賺的錢也不解約，只要這個企業是民進黨控制的、背後是民進黨大佬，即便使用陸製資通訊產品通通都沒關係。抗中保台是政治口號，綠友友發大財才是民進黨關心的事。



黃國昌指出，“數發部”今年11月、12月要在醫療領域辦理網路攻防演練，為此補貼資安院大筆經費，要建造一座醫療攻防演練OT場域涵蓋4家醫療院所知相關資訊系統、網路架構及醫療儀器，並進行整合與連線測試，作為攻防演練攻擊路徑設計參考。前資安院長何全德以最有利標評選“大同醫護”，但資安院面對大同醫護各種荒腔走板的行徑，竟展現幾乎跪下去舔的姿態。