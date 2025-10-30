林佳龍挺林岱樺　陳其邁重申尊重初選機制

民進黨籍高雄市長陳其邁30日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月30日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，民進黨“正國會”掌門人、台“外交部長”林佳龍發文力挺同屬“正國會”的綠委林岱樺。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁30日受訪時持續誇4位候選人表現好、有風度，並重申尊重初選機制與選對會的布局與協調。



陳其邁明年任期屆滿卸任。民進黨高雄市長初選目前4搶1，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4名綠委競逐，民進黨預計明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調。中國國民黨可望由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再戰。



林佳龍29日晚在臉書、Threads等社群上發文，支持同屬“正國會”系統的民進黨“立委”林岱樺參選高雄市長。但林岱樺目前身陷詐領助理費的官司風暴，已被檢方起訴。網友幾乎不買帳，一面倒在林佳龍的發文下留言批評。



對此，陳其邁30日出席活動時受訪表示，黨內就尊重民主的制度，幾位候選人表現也都非常有風度，最近也都提出非常好的政策，過去在“立院”候選人們也都是好同事，爭取支持高雄預算也都非常非常的認真。



陳其邁表示，初選過程難免都會隨著選舉的節奏，當然也會有快、也會有慢、也會有不同的布局。如果在整個選舉節奏與過程，中央也有選對會，會來負責協調相關事項，“所以我們尊重初選機制，那也尊重選對會的布局與協調”。