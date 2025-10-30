要下架淘寶、拼多多？陸委會：大方針是這樣

“外交及國防委員會”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）中國大陸電商淘寶、拼多多目前未在台灣落地納管，有綠委批抨消費者權益受損，“行政院長”卓榮泰日前鬆口，將限期電商落地納管，否則要求平台下架。對此，陸委會副主委沈有忠30日被問及此議題表示“大方針是這樣”。



徐巧芯追問，陸委會對於電商平台如果沒有到台灣做公司，就會被取消電商平台？沈有忠回應，會跟“數發部”、“經濟部”進一步研擬相關法令規定，徐追問，所以朝向要把兩個雙平台關掉？沈有忠說，“大方針來講是這樣。”



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部”、“經濟部”、大陸委員會報告“參與2025年度亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議的任務及目標”，並備質詢。



徐巧芯質詢時問及，有關日前卓榮泰日前談及，淘寶、拼多多兩個平台如果沒有進到台灣落地公司，就要取消平台，但“經濟部”昨天稱，許可中資來台經營的行業別沒有“電商”這一項，請問多久會做出撤銷淘寶、拼多多在台灣電商平台APP。



國貿署劉威廉說，會跟部內確認，徐巧芯追問，卓榮泰沒跟你們提到這事？也沒有要求時間點？劉威廉說，這部分沒有掌握。



沈有忠則回應，有兩個重要原則，現在境外豬肉不允許進口，徐巧芯追問，所以淘寶、拼多多買的到豬肉？沈有忠表示，“至少我個人沒經驗”，是不可以的。