林佳龍挺林岱樺引關注　綠委籲不應派系主導

綠委邱議瑩受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月30日電（記者 俞敦平）“外交部長”林佳龍昨晚公開表態支持“立委”林岱樺參選高雄市長，引發民進黨內派系討論。同樣有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩今日受訪時強調台灣的利益應高於政黨與派系，呼籲“不要用動員取代民意”；同樣有意角逐高雄市長的賴瑞隆則以“兄弟姐妹各自登山、最後一起登頂”比喻初選，強調競爭後仍須團結，並否認林佳龍涉入初選違反規定。



“外交部長”林佳龍29日晚間在臉書發文支持同為“正國會”成員的“立委”林岱樺參選2026年高雄市長，被視為派系動員的起手式，也使民進黨高雄提名出現新變數。兩位同樣有意代表民進黨參選高雄市長的綠委邱議瑩和賴瑞隆今日受訪時被問及相關議時分別表態。



邱議瑩表示，她不會受派系影響，強調“身為從政者，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系與個人”。她說，初選應回歸市民判斷，不應由派系號召主導。“有人說民進黨派西瓜、派蓮霧也能選，我認為這樣講話太尖酸刻薄。民進黨從未輕視任何對手，我們都認真準備、謹慎以對。”



賴瑞隆受訪時則表示，高雄市長初選應是“君子之爭”，大家都是“兄弟姐妹各自登山、各自努力，但最後要一起登頂”。他強調，2026年地方選舉不只是高雄一役，更關係台灣整體執政的延續，“我們要一起守護高雄的發展，也要守護台灣的民主”。



針對外界關注林佳龍是否違反黨內“大咖條款”介入初選，賴瑞隆回應，該條款主要限制黨主席、賴清德、蕭美琴及選對會成員，不包括其他公職或黨內人士。他說，“我們尊重每一位的交情與判斷，這是個人的自由選擇”。