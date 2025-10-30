海纜7法初審通過　破壞海底電纜最高處7年

經濟委員會。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北10月30日電／台灣周遭海纜頻遭破壞，“立法院”經濟委員會今天初審通過“海纜7法”的電業法、天然氣事業法、自來水法修正草案，明定破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜等故意犯，最高可處7年以下有期徒刑，並可沒收犯案船隻。



“行政院”9月18日修正包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法與船舶法等“海纜7法”，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。



“立法院”經濟委員會29日進行法案詢答，今天繼續逐條審查電業法第71條之1、天然氣事業法第55條之1、自來水法第97條之1修正草案。



初審通過條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。過失犯比照電信管理法現行規定，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。



初審條文也增訂，對於犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於何人所有，都沒收及處置，杜絕不法再犯。



會中也通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請“內政部”在“海纜7法”通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法，也有利於執法及移送檢調偵辦。