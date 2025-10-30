高雄大海開吃登場　陳其邁賣力行銷海鮮

民進黨籍高雄市長陳其邁30日出席“2025大海開吃”聯合行銷記者會宣傳在地水產品。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月30日電（記者 蔣繼平）高雄市是全台最重要的漁業城市，為了推廣高雄水產品，民進黨籍高雄市長陳其邁30日出席市府“大海開吃”活動，幫忙做推廣與宣傳，活動現場也擺出秋刀魚及魷魚、烏魚、石斑魚等生猛海鮮，替即將在高雄5座漁港接力登場的系列活動揭開序幕。



高雄市海洋局30日舉辦“2025大海開吃”聯合行銷記者會，地點在高雄市政府鳳山行政中心廣場進行，開場安排吉祥物“高雄熊”與人氣IP“馬來貘”聯手帶來逗趣的表演，民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍高雄市議長康裕成均出席。



活動現場也擺出生猛海鮮“茄萣烏魚”、“永安石斑魚”、“彌陀虱目魚”、“梓官鮮撈海產”及“高雄秋刀魚及魷魚”，展現利用“大海開吃”品牌整合行銷，讓各區公所和漁會的活動不僅吃海鮮，結合觀光、文化與產業做品牌推廣。



大海開吃系列活動，11月8日至9日舉辦彌陀“虱想起虱目魚行銷推廣活動”，15日至16日舉辦永安“石班魚饗鮮季”，29日舉辦茄萣“大興迎烏祭”。12月6日至7日舉辦梓官“戀戀蚵仔寮海鮮節”，12月13日至14日舉辦前鎮“高雄大鮪·魷·秋季”。



海洋局指出，彌陀“虱想起虱目魚行銷推廣活動”就規劃料理秀、魚丸DIY與漁村輕旅行3大亮點，帶領民眾體驗最道地的虱目魚文化。永安“石班魚饗鮮季”結合親子闖關與海上遊憩體驗。梓官“戀戀蚵仔寮海鮮節”以創意市集與食魚教育為主軸。



根據海洋局資料，高雄漁業總產量達61.1萬公噸、總產值約新台幣511億元，分別占全台58.8%與50.3%，居全台之冠，高雄是全台最重要的漁業城市。其中遠洋漁業產量約55.4萬公噸、產值達450.7億元，前鎮漁港為全台最大遠洋漁港基地；養殖漁業面積3638公頃，年產量約4.6萬公噸、產值約49.6億元，主要魚種包括虱目魚、鱸魚與石斑魚。