沈伯洋：大陸打法律戰重塑統一論述

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月30日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”沈伯洋今日受訪時表示，中國大陸正透過法律與宣傳並進，以“光復台灣”、“恢復秩序”等說法重塑統一論述，在國際上營造對台行動的“合法性”。他稱，這已不只是口水戰，而是法律戰與話語戰；賴清德日前明確反對被強制統一，正是在面對這種策略時，維護台灣法理地位與民主制度的必要防線。



中國大陸公安機關近日宣布對“立委”沈伯洋“立案調查”。沈伯洋回應表示，這並非單一事件，而是大陸長臂管轄與政治威嚇的延伸。他稱，過去大陸常以詐欺、洗錢等名義要求他國引渡特定人士，這些手段早已成為政治工具；同時以經濟利誘與法律威嚇並行，形成“養套殺”策略，先製造依賴、再藉由威脅施壓。



沈伯洋表示，大陸正嘗試重塑統一論述，透過“光復台灣”、“恢復秩序”等說法，在國際上爭取話語權，將對台行動包裝為“合法的”，這樣的操作結合法律與輿論攻勢，目的是奪取國際敘事主導權、削弱民主陣營對台支持。



沈伯洋稱，這已不只是外交宣傳或政治對抗，而是結合法律與制度的戰線。“這就是為什麼賴清德必須明確表態反對被強制統一，因為這已經不是口水戰，而是在打法律戰與話語戰。”



沈伯洋呼籲民眾提高警覺，面對大陸結構性統戰手法，不應視為單一事件或對個人的打壓，而是針對整個台灣社會的長期挑戰。