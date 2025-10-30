邱建富設競辦施壓　彰化綠營茶壺風暴

邱建富成立彰化縣長競選辦公室，支持者力挺。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月30日電（記者 方敬為）民進黨多人爭取參選2026彰化縣長，由於該縣屬於“徵召提名”範圍，屆時可能採內參民調提名。前彰化市長邱建富今天率先成立競選辦公室，展現參選決心，該動作也引起地方政壇討論，因為邱先前為了遞交參選意願表，遭到黨內派系“正國會”除名，又在提名未明朗的情況下，大動作成立競辦，向黨中央施壓意味濃，可能掀起地方綠營的茶壺風暴。



民進黨在彰化縣長提名上演四方會戰，目前包括“立委”黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富等人表態角逐。



其中黃秀芳、邱建富同屬黨內“正國會”派系成員，由於派系傾向推派黃秀芳代表競逐，但邱不肯退讓，仍遞交參選意願表，遭派系除名，但邱建富仍按照步調持續布局，30日並成立競選辦公室，展現參選決心。



地方綠營人士向中評社表示，根據黨中央提名辦法，彰化縣長屬於“徵召提名”範圍，換言之，遞交“徵召作業之參選意願表”者，“人人有機會，個個沒把握”，因為黨中央不會辦理公開的初選程序，沒有數據可以參考，屆時可能以內參民調提名。



由於該辦法被戲稱“人人皆可參與海選，但冠軍可能已內定”，所以邱建富大動作成立競選辦公室，有向黨中央施壓的意味。綠營人士指出，在徵召提名前就成立競辦，會讓外界有“選到底”的聯想，勢必挑起各路人馬做出相對應動作，也使得後續整合一致增添變數。