台鬧豬瘟　警查獲坦尚尼亞貨輪走私肉品

警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私香菸，另發現有大量肉品。（照：民眾提供） 中評社高雄10月30日電／一艘坦尚尼亞籍雜貨輪趁台灣光復節連假期間，想利用冷凍貨物名義掩護走私菸品，保安警察第三總隊接獲情資後，與海巡合作在高雄港西南方海域對該貨輪執行搜索，當場查獲船載有107萬7000包來源不明菸品，不僅如此，還載運133公噸未申報的冷凍雞肉、豬肉，由於該批肉品並未申報進港，也貼上封條未落地，並未讓該批肉流入台灣，檢警查扣該批私菸，並將船上台籍王姓男船員依涉犯菸酒管理法移送法辦。



保安警察第三總隊接獲情資，一艘坦尚尼亞籍雜貨輪從馬來西亞出發，以載運“凍品”（冷凍貨物）為掩護，疑似從事不法走私活動，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，並與“海巡署”艦隊分署合作，於24日清晨6時30分許，在高雄港西南方海域成功登檢。



海巡人員一上船就聞到腐臭味，開櫃檢查發現於該船上4只貨櫃中，放有好幾箱冷凍豬雞牛肉品，共133公噸，其他貨櫃中，則放有107萬7000包來源不明菸品，私菸市值超過4000萬元。



警方進一步調查，逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長、船員，以及1名45歲王姓台灣籍男子，他指稱是收到指示負責在船上顧貨，由於該批肉品並未申報進港，也貼上封條未落地，並未流入台灣境內。檢警查扣該批私菸，訊後將王男依涉犯菸酒管理法移送法辦，全案將由檢察官指揮持續追查，徹底查明事實真相。