台灣當兵竟有家長群！律師諷好像幼兒園

有網友在社群媒體表示，服義務役也有Line的家長群組，律師王至德也分享該篇貼文說，長官要去做幼兒園老師做的事。（照片：王至德臉書） 中評社台北10月30日電／台藝人閃兵連環爆，有網友在社群媒體分享表示，家人入伍後加入Line的家長群組，沒想到變成家長詢問小孩要看醫生能否請假、孩子坐上專車了嗎，讓原PO不禁直呼“當兵不是幼稚園欸”，律師王至德也分享該篇貼文，表示“要群組裡的營級以上長官，去做幼兒園老師做的事，真是太好笑了”。



有網友在Dcard上分享，因為家人當兵而加入家長群組，發現一堆家長不斷問一些Line記事本裡有或剛剛才有人問過的問題，還有人會詢問能不能請假、自家孩子坐到專車了嗎、到營沒、繳費要繳多少、什麼時候休假、什麼時候收假等問題。



原PO指出，群組有人回覆這裡不是幼兒園，獲得不少讚，表示孩子都長大了，沒想到一位愛問問題的媽媽惱羞成怒，回嗆“不知道就是幼稚園嗎？不是心甘情願可以不用回答”，還要其他家長不要再回應洗版了。



律師王至德29日在臉書轉發該篇PO文，表示最近才知道現在當兵還會有家長群組，稍微了解一下，群組設立目的是希望能佈達一些重要資訊讓家人知道，如探親時間、探親接駁車安排的調查之類，其實也算合理；不過，看到有人無視群組公告，只想問自己小孩情況的對話，也讓他打趣地說“要群組裡的營級以上長官，做幼兒園老師做的事，真是太好笑了”。



網友也留言分享自身經歷，“遇過家長表示兒子每天下午3點都會和她喝下午茶，詢問長官該時間能不能讓兒子跟她視訊”、“疫情期間家人入伍服役，當時的家長群也是無敵精彩，也許本人不一定是寶男，但有些家長真的是恐龍到不行，佩服那些要被迫應付家長的軍中長官，滿滿服務業的既視感”。