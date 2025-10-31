鈕則勳：習特會以貿易為主　中方守得緊

中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月31日電（記者 張穎齊）針對中美領導人30日高峰會，中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社專訪分析，雙方會談時間僅約1小時40分鐘，重點集中於中美貿易與經濟議題，台灣議題並非核心，因此沒談及；中方在談判中守得很緊，美方則以商業式談判策略拉高開價，雙方皆不願在敏感問題上讓步，預料中美仍將長期博弈。



美國總統特朗普與中國大陸領導人30日在韓國釜山舉行的習特會，特朗普會後表示問談及台灣議題。鈕則勳指出，台灣問題屬於中國大陸的核心利益，而美方並不希望因台灣問題破壞中美貿易談判氣氛，因此會選擇先擱置。1小時40分鐘的會談時間太短，在那麼短的會談裡，中美雙方要就台灣問題達成共識的可能性極低，這次的主軸仍是貿易與經濟議題。



鈕則勳，生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，曾任中國文化大學廣告系教授兼系主任。學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書。



他認為，中美在貿易問題上尋求最大公約數已不容易，台灣議題若納入討論，只會讓會談更加尷尬，或許是台灣自己評論時太高估台灣的重要性。



鈕則勳向中評社表示，特朗普明年4月可能再度訪中，雙方會持續磨合與試探，中國大陸領導人不會完全梭哈Show Hand、特朗普也未必讓步。特朗普會前受訪形容中國大陸領導人是“強硬的談判者”，反映出中方在貿易談判中的讓步幅度不大，中方守得很緊，讓特朗普及其幕僚覺得不好談，也讓他有意透過公開發言，讓中方在態勢上收一些。



他進一步指出，特朗普慣用商人談判邏輯，先喊高價、再逐步退讓，藉此讓對方在談判過程中讓出其他利益，特朗普他喊得多，就算拿不到全部，也能爭取到部分；這是典型的商人談判手法。

