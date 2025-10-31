鈕則勳：破綠營的抗中牌　是鄭麗文重中之重

中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月31日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，外界關注國民黨未來路線與兩岸政策走向。中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社專訪指出，鄭麗文上任後的首要任務，是破民進黨陣營的抗中牌，要重新詮釋九二共識、化解民進黨長年抹紅操作，爭取最大中間選民。他並建議鄭應放軟姿態、整合黨內、強化世代交替，藉此重建國民黨的社會信任與戰鬥力。



鈕則勳表示，選舉時的政治氛圍此一時、彼一時，過去鄭麗文要在國民黨內進行主席選舉，因此偏向深藍立場以鞏固基本盤，但上任後應適度調整。他認為鄭麗文是聰明人，會懂得修正，上任後在兩岸政策上，應該會趨於中間。



鈕則勳，生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，曾任中國文化大學廣告系教授兼系主任。學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書。



他分析，九二共識已被民進黨長期負面化，若鄭麗文仍高調重提，可能難獲市場共鳴，國民黨前主席連戰、馬英九系統的人都期待，或許她也應賦予九二共識新意義，這是可以考慮的方向。綠營很有計劃地把九二共識逼到牆角，鄭麗文若要突圍，就必須重新包裝，深化內涵。



鈕則勳向中評社指出，綠營透過抗中抹紅操作，成功形塑出民意氛圍，只要國民黨談兩岸議題，就被貼上親中標籤。因此鄭麗文應尋找突破口，破抗中牌成為她重中之重，目前的氛圍是講兩岸愈多，綠營愈能操作恐中情緒，賴清德這套氛圍已建構好，鄭麗文必須找到新話語與切入方式。



至於黨內整合，鈕則勳提醒，鄭麗文要謙卑再謙卑，部分藍營人士認為她個性強勢、難以預測，可能引發地方系統疑慮，有些縣市議長當初支持前台北市長郝龍斌，是因郝可預測、好互動，不會太跳。鄭麗文若要化解刻板印象，除了行動上，也要態度上腰彎得夠低。

