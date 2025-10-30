輝達需百億度綠電？北市府：僅提穩定供電

輝達確定落腳在台北市。（中評社 資料照) 中評社台北10月30日電／輝達台灣總部確定落腳在台北市北投士林科技園區。先前輝達執行長黃仁勳曾表示，回台條件是100億度的綠電，台北市議員李柏毅30日質詢提出，市府目前跟輝達的聯繫過程中，有要求100億度的綠電嗎？台北市產發局長陳俊安表示，需求書僅提到要有穩定供電，台北北區電力供應相對穩定，也會跟台電持續溝通，避免未來有跳電、斷電、停電情況發生。



黃仁勳日前表示，回台投資開出要100億度綠電條件，前“經濟部長”郭智輝則強調，“我們可以給他”，輝達不是今天就要100億度，台灣到2026年時會有550億度綠電，絕對足夠。



根據《中時新聞網》報導，李柏毅今在財政建設質詢時詢問，台北市本身能用的綠電有多少，陳俊安表示，以台北市地理條件，即使是太陽光電部分都只能夠使用所謂屋頂式的太陽光電，本身自己產綠電的部分會有一定的限額，但是因為“中央”現在已經有研擬綠電交易平台相關的憑證，所以這個部分他想當時郭智輝提到的應該是把全台灣綠電整合，算在裡面才會做出如此宣示。



李柏毅問，台北市目前跟輝達的聯繫，到底有沒有要求所謂的100億度的綠電？陳俊安說，在之前輝達提的需求書上，衹有提到要有穩定的供電，所以後來在北士科輝達會有比較多琢磨的原因，就是在北士科靠近新洲美段，未來會有個供應北士科用電的便電所設置點，所以在電力穩定供應度上，目前看起來在北市北區部分電力供應相對穩定。



李柏毅也說，台北市1年的用電量大約100多億度，台積電大概250億度左右，那有評估過輝達的嗎？陳俊安說，輝達未來要在台北投資的場域，主要是公司的總部，內部當然會有小實驗室，整體來說它大概還是個以辦公為導向的建物，那需不需要用到100億度的綠電，他認為當時可能黃仁勳提的是如果要設廠的話，如果是整個所謂的總部大樓用電量應該不會那麼大。



李柏毅表示，好不容易把輝達爭取到北市，如果真的發生跳電、斷電、停電損失非常巨大，陳俊安強調，目前整個電網的供應情形看起來，台北北區電力供應相對穩定，也有跟台電持續溝通。